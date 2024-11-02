Вестник Кавказа

Иранские военные проведут учения в Персидском заливе

Иранские военные проведут учения в Персидском заливе
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Иране готовятся к очередным военно-морским учениям. Командующий ВМС страны заверил, что цель предстоящих учений – повысить готовность к внешним угрозам.

В Персидском заливе и Ормузском пройдут учения военно-морских сил Корпуса стражей Исламской революции. Об этом пишут иранские СМИ.

Проведение учений 24 января анонсировал командующий ВМС КСИР.

"Эта демонстрация силы – лишь малая часть возможностей военно-морского флота КСИР"

– Алиреза Тангсири

Он акцентировал внимание на том, что учения позволят повысить готовность ВМС к противостоянию любой агрессии со стороны нерегиональных сил.

Планируется, что в учениях будут задействованы различные типы ракет и скоростные катера.

Ранее на этой неделе в Исламской Республике состоялись учения вооруженных сил, в ходе которых отрабатывались различные методы борьбы с террористами.

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