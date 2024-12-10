Израиль уничтожил аэродром в Хаме и НИИ в Дамаске

Израильская военная авиация нанесла удары по ряду объектов в Сирии. Целью атаки боевых самолетов еврейского государства стал военный аэродром в Хаме, сообщают арабские СМИ.
Также атаке с воздуха подвергся научно-исследовательский центр в районе Барза в Дамаске.
Как отмечает израильское издание Jerusalem Post, атака является "посланием" властям Турции. Согласно информации издания, которое ссылается на источник в правительственных кругах Израиля, Тель-Авив путем военной демонстрации пытается предостеречь Анкару от размещения военных баз в регионе.
Напомним, что Израиль активизировал военные действия в Сирии после падения режима Башара Асада в конце прошлого года. Войска ЦАХАЛ ранее бомбили военные объекты на территории арабской республики, а также заняли ряд приграничных районов Сирии.