Вестник Кавказа

Диалог России и США важен – Дмитриев

Диалог России и США важен – Дмитриев
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Глава РФПИ сообщил, что диалог России и США имеет значение. Ранее СМИ заявили, что Кирилл Дмитриев прилетел в Вашингтон.

Руководитель Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев рассказал о важности российско-американского диалога.

Спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами отметил, что диалог важен вне зависимости от политики.

Дмитриев также подчеркнул, что речь в данном случае идет о создании более безопасного, более процветающего мира для всех.

Ранее телеканал CNN передавал, что глава РФПИ прибыл с визитом в Вашингтон. Он проведет переговоры со спецпосланником американского лидера Стивом Уиткоффом.

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