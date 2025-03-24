Диалог России и США важен – Дмитриев

Глава РФПИ сообщил, что диалог России и США имеет значение. Ранее СМИ заявили, что Кирилл Дмитриев прилетел в Вашингтон.

Руководитель Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев рассказал о важности российско-американского диалога.

Спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами отметил, что диалог важен вне зависимости от политики.

Дмитриев также подчеркнул, что речь в данном случае идет о создании более безопасного, более процветающего мира для всех.

Ранее телеканал CNN передавал, что глава РФПИ прибыл с визитом в Вашингтон. Он проведет переговоры со спецпосланником американского лидера Стивом Уиткоффом.