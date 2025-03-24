Вестник Кавказа

Глава РФПИ прибыл в Штаты – СМИ

Глава РФПИ прибыл в Штаты – СМИ
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Кирилл Дмитриев прилетел в Вашингтон. Это первый визит высокопоставленного российского чиновника в США с 2022 года.

Руководитель Российского фонда прямых инвестиций и спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев прибыл в американскую столицу, передает CNN.

Собеседники канала сообщают, что Дмитриев проведет переговоры со спецпосланником американского лидера Стивом Уиткоффом по укреплению отношений между Россией и США.

Отмечается, что визит российского высокопоставленного чиновника в США стал первым с 2025 года. В CNN добавили, что это еще один шаг на пути потепления отношений.

Новость о предстоящем визите руководителя РФПИ ранее подтвердил представитель Кремля Дмитрий Песков.

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