Песков: Россия предпочитает работать с США по вопросу Украины

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил журналистам о желании России работать с США по урегулированию ситуации на Украине. Москва предпочитает переговоры и хочет быть услышанной Вашингтоном.

Россия предпочитает работать вместе с США над урегулированием конфликта на Украине, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в разговоре с изданием Bloomberg.

Пресс-секретарь уточнил, что Москва желает продолжить определенные усилия по поиску мира на Украине.

"Все предпочитают не сражаться, а говорить и не только говорить, но и быть услышанными. Именно такое положение дел у нас складывается с действующей американской администрацией"

- Дмитрий Песков

Ранее глава комитета Совфеда по международным делам и один из руководителей российской делегации на переговорах с США Григорий Карасин заявил, что у Вашингтона появилась линия, направленная на то, чтобы услышать Москву. Со слов политика, этому поспособствовали контакты двух президентов Владимира Путина и Дональда Трампа. Они также задают тональность отношениям двух стран.