Вестник Кавказа

Москва и Тегеран поговорили о переговорах по ядерной программе

Москва и Тегеран поговорили о переговорах по ядерной программе
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Москве прошла встреча замглав МИД России и Ирана. Стороны договорились продолжать тесные консультации для выработки совместных рамок.

Заместитель руководителя российской дипломатии Сергей Рябков провел переговоры со своим иранским коллегой Маджидом Тахт-Раванчи, сообщает пресс-служба посольства Ирана в Москве.

В ходе встречи заместители глав российского и иранского внешнеполитических ведомств поговорили о ситуации с переговорным процессом по ядерной программе ИРИ.

Отмечается, что дипломаты договорились продолжать тесные консультации для выработки совместных рамок, необходимых для устранения противоречий и снятия санкций с Тегерана.

Стоит добавить, что в конце марта состоялся раунд переговоров с участием Ирана, Великобритании, Германии и Франции по ядерной программе и снятию антииранских ограничений.

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