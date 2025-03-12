Москва и Тегеран поговорили о переговорах по ядерной программе

В Москве прошла встреча замглав МИД России и Ирана. Стороны договорились продолжать тесные консультации для выработки совместных рамок.
Заместитель руководителя российской дипломатии Сергей Рябков провел переговоры со своим иранским коллегой Маджидом Тахт-Раванчи, сообщает пресс-служба посольства Ирана в Москве.
В ходе встречи заместители глав российского и иранского внешнеполитических ведомств поговорили о ситуации с переговорным процессом по ядерной программе ИРИ.
Отмечается, что дипломаты договорились продолжать тесные консультации для выработки совместных рамок, необходимых для устранения противоречий и снятия санкций с Тегерана.
Стоит добавить, что в конце марта состоялся раунд переговоров с участием Ирана, Великобритании, Германии и Франции по ядерной программе и снятию антииранских ограничений.