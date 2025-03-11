Сергей Лавров и Ван И обсудили иранскую ядерную программу

Главы внешнеполитических ведомств РФ и Китая обсудили ядерную программу Ирана, а также ряд других тем.

Глава МИД России Сергей Лавров провел переговоры с главой дипломатии КНР Ван И. В рамках обсуждения стороны затронули вопросы, связанные с ядерной программой Ирана, а также с ситуацией в Центральной Азии.

"Были затронуты отдельные региональные сюжеты, связанные с ситуацией на Корейском полуострове, ядерной программой Ирана, положение дел в Центральной Азии, обсуждены перспективы формирования новой структуры безопасности в Евразии на фоне стагнации евроатлантических механизмов"

— МИД России

Отмечается, что переговоры прошли в дружественной атмосфере, дипломаты отметили совпадение или близость позиций по многим ключевым направлениям внешнеполитической повестки.