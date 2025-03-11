Вестник Кавказа

Сергей Лавров и Ван И обсудили иранскую ядерную программу

Сергей Лавров и Ван И обсудили иранскую ядерную программу
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Главы внешнеполитических ведомств РФ и Китая обсудили ядерную программу Ирана, а также ряд других тем.

Глава МИД России Сергей Лавров провел переговоры с главой дипломатии КНР Ван И. В рамках обсуждения стороны затронули вопросы, связанные с ядерной программой Ирана, а также с ситуацией в Центральной Азии. 

"Были затронуты отдельные региональные сюжеты, связанные с ситуацией на Корейском полуострове, ядерной программой Ирана, положение дел в Центральной Азии, обсуждены перспективы формирования новой структуры безопасности в Евразии на фоне стагнации евроатлантических механизмов" 

— МИД России

Отмечается, что переговоры прошли в дружественной атмосфере, дипломаты отметили совпадение или близость позиций по многим ключевым направлениям внешнеполитической повестки.

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