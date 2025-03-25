Вестник Кавказа

Заседание Консультативного совета по Южному газовому коридору проходит в Баку

Заседание Консультативного совета по Южному газовому коридору проходит в Баку
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В столице Азербайджана в эти минуты проводится очередное министерское заседание в рамках Консультативного совета по ЮГК, а также министерское заседание Консультативного совета по зеленой энергетике. В мероприятии участвует президент Азербайджана Ильхам Алиев.

В Баку в пятницу утром проходит 11-е министерское заседание Консультативного совета по Южному газовому коридору и 3-е министерское заседание Консультативного совета по зеленой энергетике.

Мероприятия проводятся во дворце "Гюлистан".

В них принимает участие президент Азербайджана Ильхам Алиев.

Напомним, накануне в Минэнерго Азербайджана рассказали, что в заседаниях примут участие представители 24 стран мира, в том числе Азербайджана и Европейского союза. На событиях будут присутствовать участники от семи международных финансовых институтов и 42 энергетических компаний, а также министры, заместители министров и иные высокопоставленные чиновники из разных стран.

В ходе заседаний будут подписаны ряд документов о сотрудничестве в энергетике, а по их итогам состоится пресс-конференция.

Южный газовый коридор – это система газопроводов, которые используются для поставок газа из Каспийского региона в страны Европы. В состав ЮГК входят Южно-Кавказский газопровод (SCP), Трансанатолийский газопровод (TANAP) и Трансадриатический газопровод (TAP).

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