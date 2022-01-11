Азербайджан упрочил позиции поставщика газа в Турцию

По данным Управления по регулированию энергетических рынков Турции Азербайджан с начала текущего 2025 года стал вторым крупнейшим поставщиком газа в Турцию после России, обогнав Иран.

Азербайджан укрепил свою позицию как одной из трех крупнейших стран-поставщиков природного газа в Турцию с начала 2025 года, сообщили в Управлении по регулированию энергетических рынков (EPDK) Турции.

Только в январе нынешнего 2025 года Турция получила из Азербайджана 795,39 млн кубометров природного газа, это вывело страну на второе место среди поставщиков трубопроводного газа в Турцию после России, третье место по месячным объемам поставок занял Иран, передает Trend.

Первое место по экспорту в Турцию голубого топлива прочно удерживает Россия - в январе она отправила свыше 2,781 млрд кубметров природного газа, за год нарастив поставки почти на 0,1 млрд кубометров. А вот доля иранского газа в в турецком экспорте составила всего 185,97 млн кубометров, показав падение за год на 78,65%, с 871,27 млн кубометров годом.

В целом импорт природного газа в Турцию в январе 2025 года составил почти 6,419 млрд кубометров, импорт трубопроводного газа - 3,763 млрд кубометров, показав снижение на 15,07%, которое компенсировалось за счет увеличения на 17,38% импорта сжиженного природного газа (СПГ) до 2,656 млрд кубометров.