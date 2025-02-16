Стали известны сроки запуска газопровода Игдыр-Нахчыван

Газопровод Игдыр-Нахчыван должны запустить в ближайшее время, рассказал глава минэнерго Турции Алпарслан Байрактар.
Глава минэнерго Турции Алпарслан Байрактар поделился информацией относительно запуска газопровода Игдыр-Нахчыван. По словам министра, важный для Азербайджана энергетический объект должен начать работу на следующей неделе.
Отметим, что над реализацией проекта работают азербайджанский SOCAR и турецкий BOTAŞ.
Трубопровод призван улучшить газоснабжение Нахчывана, полностью покрыв потребности азербайджанского эксклава в голубом топливе. Труба будет способна перекачивать около 2 млн кубометров газа в сутки.
Отметим, что проект трубопровода протяженностью 100 км начали реализовывать в конце 2023 года.