Вестник Кавказа

Стали известны сроки запуска газопровода Игдыр-Нахчыван

Стали известны сроки запуска газопровода Игдыр-Нахчыван
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Газопровод Игдыр-Нахчыван должны запустить в ближайшее время, рассказал глава минэнерго Турции Алпарслан Байрактар.

Глава минэнерго Турции Алпарслан Байрактар поделился информацией относительно запуска газопровода Игдыр-Нахчыван. По словам министра, важный для Азербайджана энергетический объект должен начать работу на следующей неделе. 

Отметим, что над реализацией проекта работают азербайджанский SOCAR и турецкий BOTAŞ. 

Трубопровод призван улучшить газоснабжение Нахчывана, полностью покрыв потребности азербайджанского эксклава в голубом топливе. Труба будет способна перекачивать около 2 млн кубометров газа в сутки. 

Отметим, что проект трубопровода протяженностью 100 км начали реализовывать в конце 2023 года.

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