Оценку новым пошлинам США, введенным президентом Дональдом Трампом, дал глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.
"Если для Европы торговая война Трампа стала шоком, то для России – подтверждением правильности курса на экономический и технологический суверенитет. Бумеранг имеет свойство возвращаться"
– депутат
Слуцкий заметил, что теперь экономике Европы грозят потери, ожидается спад ВВП. Ситуация могла бы быть не столь критической, если бы европейские страны не отказались от сотрудничества с Россией, сообщил он.
При этом экономика США уже, как написал в соцсети Трамп, позитивно отреагировала на новые пошлины.
"Операция завершена! Пациент жив и уже выздоравливает. Прогноз таков, что пациент станет гораздо сильнее, крупнее, лучше и устойчивее, чем когда-либо прежде"
– президент США