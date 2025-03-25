Вестник Кавказа

Пошлины США оценили в Госдуме

Пошлины США оценили в Госдуме
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Новые американские пошлины стали для европейских стран шоком. Для России же они стали подтверждением правильности ее курса, заявил депутат Госдумы Слуцкий.

Оценку новым пошлинам США, введенным президентом Дональдом Трампом, дал глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

"Если для Европы торговая война Трампа стала шоком, то для России – подтверждением правильности курса на экономический и технологический суверенитет. Бумеранг имеет свойство возвращаться"

– депутат

Слуцкий заметил, что теперь экономике Европы грозят потери, ожидается спад ВВП. Ситуация могла бы быть не столь критической, если бы европейские страны не отказались от сотрудничества с Россией, сообщил он.

При этом экономика США уже, как написал в соцсети Трамп, позитивно отреагировала на новые пошлины.

"Операция завершена! Пациент жив и уже выздоравливает. Прогноз таков, что пациент станет гораздо сильнее, крупнее, лучше и устойчивее, чем когда-либо прежде"

– президент США

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