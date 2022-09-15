США вводят новые импортные пошлины

Президент США Дональд Трамп подписал указ о введении зеркальных пошлин на зарубежный импорт, отметив: этот шаг станет "днем возрождения" и началом "золотого века" американской промышленности.

США вводят импортные пошлины на товары из 185 стран: больше всего они ударят по поставкам из Китая и Евросоюза, также они коснутся товаров из Вьетнама, Индии, Индонезии, Камбоджи и еще нескольких стран, заявил американский президент Дональд Трамп, выступая в Розовом саду Белого дома.

Также Трамп заявил, что с введением новых пошлин в стране вводится режим чрезвычайного положения (ЧП) из-за угрозы дефицита торгового баланса ее национальной безопасности.

Импорт из Китая теперь будет облагаться пошлиной в размере 34%, из Камбоджи – в 49%, Вьетнама – в 46%, Таиланда - 36%, Тайваня и Индонезии - 32%, Швейцарии - 31%, Индии - 26%, Республики Корея - 25%, Японии и Малайзии - 24%), Японии (24%), Евросоюза - в 20%, и ряда других стран. У Кыргызстана, Армении, Азербайджана, Узбекистана, Таджикистана и Туркменистана по 10%. России и Беларуси в списке нет.

Также с 3 апреля начнут действовать 25% пошлины на импорт автомобилей, а не позднее 3 мая — на ввозимые автозапчасти, произведенные не в США. Из-под действия ответных импортных пошлин в США исключены поставки стали, алюминия, меди и золотых слитков, а также других товаров критического значения, говорится в документе.

Под действие пошлин не попали импорт автомобильных запчастей, фармацевтических товаров, полупроводников, древесины, а также "энергия и другие определенные минеральные ресурсы, которые недоступны в США". Эти меры, по словам главы Белого дома, направлены на защиту американской экономики и восстановление справедливых торговых условий.

"Второе апреля 2025 года навсегда войдет в историю как день возрождения и начало золотого века американской промышленности… Мы начинаем делать Америку вновь богатой"

- Дональд Трамп

При этом глава Белого дома резко раскритиковал политику Европейского союза, отметив, что на американские товары в ЕС действует 39% пошлина, тогда как США установят ставку вдвое меньшую – только 20%. Трамп пояснил, что США возьмут примерно половину, поскольку это справедливо – такие шаги помогут стране восстановить экономику и прекратить многолетнюю практику, при которой и друзья, и враги разграбляли американскую экономику.

Выручка от новых пошлин составит триллионы долларов, которые будут направлены на снижение налогов и погашение государственного долга, добавил Трамп.