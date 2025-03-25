Израиль пригрозил новым властям в Сирии расплатой за возможную агрессию

Власти Израиля готовы защитить израильтян от угроз из Сирии, заявил министр обороны страны Кац.

Министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил, что Тель-Авив не допустит угроз из Сирии. По словам Каца, вставшие на путь конфронтации с еврейским государством повстанцы повторят судьбу свергнутого президента Сирии Башара Асада, передают израильские СМИ.

"Отсюда я предупреждаю лидеров повстанцев в Сирии: тот, кто пойдет по пути [экс-президента Сирии Башара] Асада, в конечном итоге станет таким же, как Асад"

– Исраэль Кац

По словам главы оборонного ведомства еврейского государства, власти Израиля сделают все, чтобы устранить угрозу.

Напомним, ранее войска Израиля расширили буферную зону на границе с Сирией, захватив ряд новых районов. Авиация еврейского государства также нанесла удары по целям в Бейруте и Хаме.