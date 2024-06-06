Компании ЕС и США интересовались ПМЭФ до 2025 года - Песков

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что бизнес из ЕС и США и ранее желал поучаствовать в ПМЭФ. По определенным причинам его представители не хотели афишировать свою заинтересованность.

Бизнес из ЕС и США и до 2025 года интересовался Петербургским международным экономическим форумом (ПМЭФ), но боялся публично обозначить свое участие, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в разговоре с журналистами.

Сегодня стало известно о заявках несколько компаний из США на участие в ПМЭФ в 2025 году.

"Зарубежные компании из Европы и США и так проявляли интерес и в прошлые годы. По понятным причинам они не очень хотят публичить свое участие, но заинтересованность у целого ряда компаний не прекращалась"

- Дмитрий Песков

Он передал, что Россия приветствует участие всех компаний, интересующихся форумом.

При этом Дмитрий Песков считает, что еще рано говорить о том, станет ли ПМЭФ в 2025 году самым представительным за несколько лет.