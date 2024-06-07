Американские компании будут участвовать в ПМЭФ

Американские компании примут участие в Петербургском международном форуме (ПМЭФ) в Санкт-Петербурге в 2025 году, сообщает сайт ПМЭФ`25.
"Несмотря на снижение присутствия американских компаний на форуме после 2021 года, представители бизнес-сообщества США продолжают участвовать в мероприятии, и в 2025 году ожидается участие ряда компаний"
- сайт ПМЭФ`25
До сих пор участие американского бизнеса в ПМЭФ оставалось под вопросом, однако уже получены инициативные заявки, а значит, диалог и взаимодействие бизнес-сообществ будет продолжаться, а ПМЭФ остается площадкой для обмена мнениями и обсуждения форм и вопросов их сотрудничества, говорится в сообщении.
Напомним, Петербургский международный экономический форум пройдет в Северной столице 18-21 июня 2025 года.