Вестник Кавказа

Американские компании будут участвовать в ПМЭФ

Американские компании будут участвовать в ПМЭФ
© Фото: сайт ПМЭФ
Несколько компаний из США подали заявки на участие в ПМЭФ в 2025 году, подтвердив заинтересованность американского бизнеса в экономике России и эффективном партнерстве с российскими компаниями.

Американские компании примут участие в Петербургском международном форуме (ПМЭФ) в Санкт-Петербурге в 2025 году, сообщает сайт ПМЭФ`25.

"Несмотря на снижение присутствия американских компаний на форуме после 2021 года, представители бизнес-сообщества США продолжают участвовать в мероприятии, и в 2025 году ожидается участие ряда компаний"

- сайт ПМЭФ`25

До сих пор участие американского бизнеса в ПМЭФ оставалось под вопросом, однако уже получены инициативные заявки, а значит, диалог и взаимодействие бизнес-сообществ будет продолжаться, а ПМЭФ остается площадкой для обмена мнениями и обсуждения форм и вопросов их сотрудничества, говорится в сообщении.

Напомним, Петербургский международный экономический форум пройдет в Северной столице 18-21 июня 2025 года.

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