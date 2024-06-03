Путин: санкции не мешают России оставаться основным участником мировой торговли

Владимир Путин заявил, что России остается основным участником мировой торговли, несмотря на санкции. Он отметил, что Россия увеличила товарооборот с Ближним Востоком.

Российский лидер Владимир Путин, выступая на пленарном заседании Петербургского экономического форума, сообщил, что Россия продолжает развивать географию сотрудничества.

Глава государства отметил, что России продолжает оставаться основным участником мировой торговли, несмотря на санкционное давление со стороны Запада.

"Несмотря на все препятствия и нелегитимные санкции, Россия остается одним из ключевых участников мировой торговли, активно развивает логистику, географию сотрудничества"

- Владимир Путин

Президент подчеркнул, что на долю стран, дружественных России, приходится три четверти ее товарооборота. Он добавил, что объем торговли с Ближним Востоком увеличился вдвое.

Путин также рассказал о темпах роста экономики страны. По его словам, они превышают среднемировые, а рост ВВП РФ в 2024 году составил 5,4%.

Помимо этого, лидер страны рассказал о том, что, по данным Всемирного банка, Россия стала четвертой экономикой мира, обойдя Японию и Германию.

Президент отметил, что Россия обеспечивает баланс интересов всех участников в торговле с ЕАЭС. Он добавил, что Москва может предложить полноформатные технологические партнерства.

"Частные инвесторы активно вкладывают средства в российскую экономику вместе с российским фондом прямых инвестиций. Это еще одно из направлений работы"

- Владимир Путин