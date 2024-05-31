Вестник Кавказа

Путин заявил об интересе иностранных инвесторов к "Север-Югу"

Путин заявил об интересе иностранных инвесторов к "Север-Югу"
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Владимир Путин на ПМЭФ сообщил о важности развития логистической и транспортной инфраструктуры России и Азербайджана. Он рассказал об интересе к коридору "Север-Юг".

Российский лидер Владимир Путин на Петербургском международном экономическом форуме рассказал о необходимости развития логистической и транспортной инфраструктуры для развития отношений Москвы и Баку.

Он отметил, что это касается не только транспортного коридора "Север-Юг", но и логистических центров на дагестанском участке границы двух стран.

Путин также рассказал о заинтересованности иностранных инвесторов к инвестициям в коридор "Север-Юг". Президент пообещал, что проект будет очень выгодным.

По словам главы государства, заинтересованность проявили не только региональные страны, но и суверенные арабские фонды. Он добавил, что такие фонды всегда ищут надежные вложения.

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