Путин: отношения России с Азербайджаном развиваются успешно и надежно

Динамику развития российско-азербайджанских отношений описал президент РФ. По словам Владимира Путина, связи Москвы и Баку развиваются успешно и прагматично.

Двусторонние отношения России и Азербайджана развиваются с успехом, процесс идет надежно и с большой прагматичностью, рассказал президент РФ на встрече с главами мировых информагентств.

"Вы знаете, мы чувствуем настрой руководства Азербайджана на строительство межгосударственных связей именно на основе взаимного интереса и, я бы сказал, даже в определенной степени симпатии друг к другу"

– Владимир Путин

Российский лидер также обрисовал положение русского языка в Азербайджане. Президент напомнил, что в республике действует порядка 300 школ, ученики которых проходят обучение на русском языке.

Путин отметил, что изучение русского языка в Азербайджане получает всестороннюю поддержку президента Ильхама Алиева.

"Это по всем векторам видно. А это о чем говорит? Это значит, что руководство Азербайджана исходит из того, что русский язык будет нужен гражданам Азербайджана для развития двусторонних связей. И они развиваются"

– Путин

Кроме того, глава российского государства обратил внимание на заинтересованность молодого поколения Азербайджана в получении российского образования.

Президент также рассказал, что российско-азербайджанский товарооборот достиг отметки около $4,6 млрд, сохраняются быстрые темпы его роста. Российский лидер выразил уверенность, что если стороны сохранят такой настрой, то это даст очень хорошие результаты.