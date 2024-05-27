Межправсовет ЕАЭС в Минске проходит при участии Азербайджана

Премьер-министр Азербайджана по приглашению принимающей стороны прибыл сегодня в Минск на заседание Евразийского межправсовета. На заседании главы правительств стран ЕАЭС обсудят экономическую интеграцию и развитие транспорта, в том числе с рамках маршрута "Север-Юг".

В Минск на заседание Евразийского межправительственного совета прибыл сегодня в качестве почетного гостя премьер-министр Азербайджана Али Асадов.

Азербайджанский премьер прибыл на встречу в рамках ЕАЭС по приглашению премьер-министра Беларуси Романа Головченко. Али Асадов в аэропорту Минска был встрече официальными лицами, включая заместителя белорусского премьера Игоря Петришенко.

Премьер-министр РА Али Асадов в Минске в ходе рабочего визита в качестве гостя поучаствует в заседании Евразийского межправительственного совета и пленарной сессии "Продовольственная безопасность Евразийского экономического союза".

На заседание в Минске прибудут представители стран ЕАЭС. Россию на встрече представит глава кабмина Михаил Мишустин.

В планах обсуждение углубления Евразийской экономической интеграции, развитие транспортной инфраструктуры и таможенное регулирование.

"Комиссия представит доклад "О создании и развитии транспортной инфраструктуры на территориях государств-членов ЕАЭС в направлениях "Восток-Запад" и "Север-Юг", в том числе в рамках сопряжения с китайской инициативой "Один пояс, один путь"

– пресс-служба правительства РФ

Отметим, что в 2024 году в ЕАЭС председательствует Армения. В белорусскую столицу для участия в заседании межправсовета ЕАЭС прибыл вице-премьер Армении Мгер Григорян.