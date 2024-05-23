Азербайджан опубликовал динамику торговли со странами ЕАЭС

Страны Евразийского экономического союза сохраняют позиции ключевых покупателей ненефтяной продукции Азербайджана, а также поставщиками в страну товаров первой необходимости, свидетельствуют данные Государственного таможенного комитета АР.

Торговля со странами Евразийского экономического союза (ЕАЭС) является приоритетом для Азербайджана: один из ведущих партнеров республики среди стран ЕАЭС - Россия: за первые четыре месяца 2024 года товарооборот между двумя странами составил $1,3 млрд, сообщили в Государственном таможенном комитете (ГТК) АР.

Только за четыре месяца текущего года Азербайджан экспортировал в Россию своей продукции на $325,47 млн, а импорт из соседней страны составил $982,97 млн – это 9,6% внешнеторгового оборота АР, что гарантирует РФ первое место в торговле с Баку среди стран ЕАЭС и третье в мире после Италии и Турции, передает Sputnik Азербайджан.

Из России в Азербайджан поставляется пшеница, мясомолочная продукция, картофель, сахар, нефть и нефтепродукты, лесоматериалы, удобрения, шоколад и прочие готовые пищевые продукты, подсолнечное и другое пищевое масло. Из Азербайджана в Россию поставляется вишня, черешня и другие ягоды, фейхоа, лук и зелень. Экспортуются цитрусовые, соки, компоты и варенье, а с конца прошлого года начались поставки куриных яиц.

На втором месте по товарообороту с Азербайджаном среди стран ЕАЭС Беларусь: за четыре месяца текущего года АР импортировала из Беларуси товаров на $124,2 млн, а экспортировала своей продукции на $12,86 млн. Беларусь получает из Азербайджана нефтепродукты, овощи, фрукты и орехи, консервированную плодово-ягодную продукцию, спиртные и безалкогольные напитки, а также полимерное сырье. Беларусь экспортирует в Азербайджан изделия машиностроения, трансформаторы, кабели и прочие электротехнические товары, изделия деревообработки, молочные и мясные продукты, лекарства и косметические средства.

На третьем месте по товарообороту с Азербайджаном Казахстан - за четыре месяца 2024 года он составил $162,7 млн, при этом экспорт Казахстана в Азербайджан составил $70,3 млн. Основным экспортным товаром Казахстана в Азербайджан стал алюминий, также из Казахстана поставлялись пшеница, рельсы, металлопрокат, аккумуляторы, железнодорожные вагоны, хлеб и мучные изделия, макароны, маргарин, а из Азербайджана Казахстан получал трубы и профили из черных металлов, суда, питьевую воду, в том числе минеральную и газированную.

Товарооборот Азербайджана и Кыргызстана в первые четыре месяца нынешнего года составил $24,7 млн - из центральноазиатской республики ввозились лампы накаливания, а также были небольшие поставки сухофруктов, чечевицы и грецких орехов. Азербайджан торговал с Кыргызстаном в основном полиэфирами и автомобилями.

Потенциал товарооборота между Азербайджаном и странами ЕАЭС огромен – для этого нужно формировать совместные инвестиционные центры, чтобы создать мощный инвестиционный кулак, и вести активный обмен технологиями, считают специалисты.