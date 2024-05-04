Вестник Кавказа

Азербайджан, Армения и Казахстан стали главными импортерами автомобилей из России

Автомобиль Нива
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В 2023 году Россия экспортировала автомобилей на $95 млн. Главные импортеры – Азербайджан, Армения и Казахстан. Азербайджан приобрел более 600 машин.

Азербайджан, Казахстан и Армения стали основными импортерами российских автомобилей в 2023 году. Всего Россия экспортировала машин на $95 млн.

В прошлом году Азербайджан приобрел 547 единиц легковых автомобилей, три автобуса и 95 грузовиков.  На долю азербайджанского рынка пришлось 9% от всего экспорта.

При этом необходимо подчеркнуть, что в 2023 году экспорт российских автомобилей в Азербайджан сократился почти в три раза.

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