Россия и Китай стали главными экспортерами товаров в Турцию

Турция купила российских товаров на $3,3 млрд, Россия стала второй в списке основных поставщиков в Турцию. Лидером стал Китай, тройку замкнула Германия.

Глава турецкого министерства торговли Омер Болат рассказал, что Турция в апреле приобрела российских товаров на сумму более чем $3,3 млрд.

Россия заняла второе место в списке основных поставщиков своей продукции в Турцию. Лидером стал Китай с показателем $3,7 млрд. Тройку замкнула Германия, поставившая свою продукцию на $2,2 млрд.

Министр отметил, что экспорт Турции в апреле вырос на 0,1% и составил $19,3 млрд. Импорт также увеличился на 4,2% (почти $30 млрд).

Подчеркивается, что турецкий экспорт с начала года составил около $83 млрд – на 2,7% выше показателей 2023 года. Импорт сократился на 8,9% - до $113,1 млрд.