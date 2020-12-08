Вестник Кавказа

Экспорт граната принёс Азербайджану более $3 млн

Экспорт граната принёс Азербайджану более $3 млн
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
За первые семь месяцев 2024 года Азербайджан экспортировал граната на $3,2 млн. Основной покупатель ягоды — Россия.

В Азербайджане опубликовали данные об экспорте граната. Продажа ягоды за рубеж принесла республике $3,2 млн за первые семь месяцев года, сообщили в Государственном таможенном комитете. 

Общий объем экспортных поставок граната составил около 3650 тонн. Показатели прошлого года перекрыть не удалось: сказались неблагоприятные для ягоды погодные условия. Урожаи граната в этом году в Азербайджане выдались более скромные из-за дождей и сильной жары.

Отметим, что большая часть граната отправляется в Россию. Северному соседу Азербайджан поставил более 24 тыс тонн ягоды в прошлом году, что составило 85% от всего экспортного объема. Также ягода отправляется в Беларусь, Казахстан и другие страны.

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