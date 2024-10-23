Вестник Кавказа

Грузинская "Дейли" скупает сеть супермаркетов страны

Грузинская "Дейли" скупает сеть супермаркетов страны
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Грузинская компания "Дейли", владеющая сетями супермаркетов "Дейли" и "Гвирила", объявила о покупке 100% акций сети супермаркетов "Магнити" – ранее она приобрела 100% акций компании "Фудмарт", хозяйки сетевых магазинов "Спар" и "Иоли".

Грузинская компания "Дейли" покупает 100% акций компании "Ритейл Инвестмент": это означает слияние сети ее супермаркетов "Магнити" с сетью магазинов "Дейли", эту покупку уже одобрило Агентство конкуренции Грузии.

Агентство в минувшем 2023 году провело анализ розничной сети продажи товаров повседневного спроса, установив: на этом рынке в Грузии работает 12 тыс компаний, общий объем рынка - 11,983 млрд лари, а доля самого крупного участника рынка не превышает 13%, передает Sputnik Грузия.

"По оценке Агентства, рынок низко концентрированный и в результате осуществленной концентрации не будет иметь места существенного изменения индекса концентрации"

- Агентство конкуренции

Несмотря на отсутствие попыток монополизации рынка, компания "Дейли" постепенно становится лидером сети грузинских супремаркетов – ей принадлежат сетевые магазины "Дейли" и "Гвирила", ранее принадлежавшие компании "Фудмарт" сети "Спар" и "Иоли", а теперь и "Магнити".

Ранее компания "Дейли" купила и "Компанию грузинского пива", выпускающую пенные напитки и лимонады под маркой "Зедазени".

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