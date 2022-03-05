"Ашан" в России регистрирует новый товарный знак

"Ашан" регистрирует новый товарный знак в России. Компания решила взяться за производство различных товаров для детей.

В Роспатент поступила заявка на регистрацию нового товарного знака от российского "Ашана".

Компания занимается развитием собственной линейки продуктов для детей под маркой "Ашан красная птица Kids". Товары будут предназначены для детей 3-10 лет. Регистрируемый товарный знак будет использоваться для игрушек, игр, туалетной продукции и прочих товаров.

В сообщении уточняется, что на упаковке всех детских товаров "Ашан" будет размещен красный Птенчик, передает ТАСС.

Магазины сети "Ашан" в России работают с 2002 года.