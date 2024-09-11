Wildberries ускорит доставку в республики СКФО

В Невинномысске завершилось строительство нового логистического комплекса Wildberries. Здесь обрабатывается 200 тыс единиц товара в сутки, что приедет к ускорению доставок во все республики Северного Кавказа.

Компания Wildberries активно расширяет свою логистическую сеть. Так, в Невинномысске завершилось возведение логистического центра. Он уже введен в эксплуатацию. Об этом информирует пресс-служба компании.

Его площадь составляет 94 тыс кв м и полностью соответствует современным стандартам. Здесь установлен высокотехнологичный сортировщик товаров, который способен обрабатывать более 200 тыс единиц продукции за сутки.

С вводом в эксплуатацию центра, вырастет число сортировщиков, что, в свою очередь, повысит эффективность работы компании. На данный момент Wildberries осуществляет доставку до двери для жителей главных городов республик СКФО, а благодаря новому логистическому комплексу вероятно улучшение покрытия и расширение географии доставки.

Запуск нового логистического центра имеет ряд положительных последствий для экономики регионов Северного Кавказа.

Во-первых, это создаст новые рабочие места. Ожидается, что в логистическом комплексе будут задействованы несколько сотен сотрудников, что станет хорошим стимулом для местной экономики.

Во-вторых, увеличение скорости и качества доставки товаров подтолкнет конкуренцию среди интернет-магазинов. Компании будут вынуждены улучшать свои предложения и оптимизировать логистику, что в конечном итоге положительно скажется на потребителях.