Вестник Кавказа

В центре Баку открылся крупный торговый центр

В центре Баку открылся крупный торговый центр
© Фото: официальный сайт президента Азербайджана
Президент Азербайджана Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева сегодня открыли в центре Баку нового крупного торгового центра Crescent Mall – это 107 магазинов, которые будут обслуживать почти 2500 человек.

Сегодня в центре Баку торжественно открылся крупный торговый центр Crescent Mall – в церемонии его открытия приняли участие президент Азербайджана Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева.

Центр впечатляет – это ультрасовременное 5-этажное здание, на 115 тыс кв м которого расположены 107 магазинов – здесь и продукты питания, и одежда, и косметика, и товары для самых маленьких бакинцев, для которых здесь есть и игровые залы. Удобно здесь будет и взрослым – ведь в центре можно будет не только закупиться товарами, но и посидеть на открытой террасе или перекусить в ресторане, рассказал генеральный директор Pasha Malls Group Яман Шахин, передает Sputnik Азербайджан.

Новый торговый центр – отражение динамичного развития современного Баку, традиции в нем соседствуют с инновациями: так, для удобства водителей личного транспорта здесь создана трехуровневая парковка на 1200 автомест, для любителей прекрасного – музыкальный фонтан, для бакинских модниц - СПА, салоны красоты и фитнес-центры, а обслуживать все это великолепие будут около 2400 работников.

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