Вестник Кавказа

Баку впервые принял фестиваль скорости

Баку впервые принял фестиваль скорости
© Фото: АЗЕРТАДЖ
В столице Азербайджана сегодня впервые встречали Бакинский фестиваль скорости – это были не только гонки "дедушек" американского автопрома и современной спортивной классики, но и выставка новейших авто с тест-драйвом.

В Баку сегодня прошел настоящий праздник для автолюбителей – столица Азербайджана впервые принимала фестиваль скорости, который организовали для жителей и гостей мегаполиса Автомобильная федерация страны, Caspian Event Organizers и операционная компания "Бакинское городское кольцо".

Зрители фестиваля восхищались дрифт-шоу, на котором свое мастерство в экстремальном вождении показали лучшие пилоты, гонками Legend Cars Challenge Baku, в которых приняли участие представители американской классики 1930-40-х годов, прошли и соревнования классических спортивных автомобилей на специально установленной трассе сообщает АЗЕРТАДЖ.

Публике представили и последние новинки ведущих производителей автомобильной промышленности, причем на них можно было не только посмотреть, но и поездить в режиме тест-драйва.

Затем состоялась церемония награждения победителей гонки Legend Cars Challenge Baku: лучшим в ней стал Эльчин Гасанов, Мурад Гасанов пришел к финишу вторым, а Гюльгусейн Абдуллаев занял третье место.

Организаторы фестиваля поставили целью популяризацию автоспорта в стране, а также создание площадки для показа последних новинок мировой автомобильной индустрии.

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