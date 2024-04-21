Азербайджанские гимнастки завоевали путевку на Олимпиаду в Париже

Сборная Азербайджана по художественной гимнастике отобралась на Олимпийские игры в Париже. Групповая команда получила высокие баллы за программы.

Команда Азербайджана по художественной гимнастике отобралась на Олимпийские игры в Париже в ходе проходящего в Будапеште чемпионата Европы.

Группа, в составе которой выступают Ляман Алимурадова, Камилла Алиева, Елизавета Лузан, Гюлля Агаларзаде и Дарья Сорокина, успешно проявила себя в многоборье.

Спортсменки получили за упражнение с пятью обручами 36,750 балла, а с тремя лентами и двумя мячами – 33,150 балла. В общей сумме гимнастки набрали 70,200 балла и завоевали лицензию.

Таким образом, Азербайджан завоевал вторую путевку на Олимпиаду в этом виде спорта. До этого на Игры отобралась гимнастка Зохра Агамирова.

Сборная Азербайджана выступит в финале первенства в обеих категориях.

Стоит добавить, что групповая команда отобралась на Олимпиаду в третий раз. До этого были выступления в 2008 и 2020 годах.