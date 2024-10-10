Вестник Кавказа

Владикавказ претендует на звание культурной столицы России в 2026 году

Владикавказ претендует на звание культурной столицы России в 2026 году
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Столица Северной Осетии поборется за звание культурной столицы России. Голосование пройдет на портале Госуслуги.

Народное голосование по выбору культурной столицы России пройдет на портале Госуслуги до 1 декабря 2024 года. В голосовании участвуют 26 городов-претендентов, в том числе Владикавказ

За почетный статус, который может привлечь туристов и инвесторов, соревнуются многие города страны: Владивосток, Владикавказ, Ижевск, Иркутск и другие. 

Сообщается, что победитель будет определен на основании народного волеизъявления и экспертной оценки. Специалисты оценят города по насыщенности культурной жизни, а также популярности у путешественников. 

Отметим, что в 2025 году культурной столицей страны будет Грозный.

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