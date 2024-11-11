В парке Владикавказа разбили сосновую рощу

Центральный парк Владикавказа меняется: магнолии заменили соснами. В будущем высаженные деревья разрастутся в пышную сосновую рощу.

В Центральном парке Владикавказа под руководством архитектора пересаживают растения.

У входа в парк со стороны улицы Горького, где ранее были посажены магнолии, теперь буду красоваться сосны. Высажены 50 молодых деревьев. Архитектор Олег Припутнев, занятый благоустройством парка, считает, что на данном участке органичнее будет смотреться сосновая роща.

Магнолии останутся в парке, но сменят локацию. Также «переедут» внутри парка ивы и платаны, уточнили в администрации.