Дорога от Владикавказа до Алагира будет расширена

Автомобильная трасса, ведущая из Владикавказа в Алагир, будет расширена до четырех полос. Она считается самой аварийной в Северной Осетии.

Самая аварийная в Северной Осетии трасса Владикавказ-Алагир будет обновлена: из двухполосной она станет четырехполосной, рассказал депутат Госдумы Артур Таймазов в своих социальных сетях.

«Ко мне много раз обращались жители с просьбой помочь решить вопрос с расширением дороги, ведущей из Владикавказа в Алагир, с двух полос - до четырех. В последнее время поток машин на ней сильно увеличился. И по статистике именно на участке от Санибы до Алагира происходит больше всего аварий»

- Артур Таймазов

Вопрос был проработан с Росавтодором, который поддержал инициативу, добавил депутат.

Ранее глава Северной Осетии Сергей Меняйло встретился с президентом РФ Владимиром Путиным, где обсудили повышенную аварийность в регионе. Они пришли к заключению, что это связано как с качеством дорог, так и с культурой водителей.