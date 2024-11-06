Дорога от Владикавказа до Алагира будет расширена

Самая аварийная в Северной Осетии трасса Владикавказ-Алагир будет обновлена: из двухполосной она станет четырехполосной, рассказал депутат Госдумы Артур Таймазов в своих социальных сетях.
«Ко мне много раз обращались жители с просьбой помочь решить вопрос с расширением дороги, ведущей из Владикавказа в Алагир, с двух полос - до четырех. В последнее время поток машин на ней сильно увеличился. И по статистике именно на участке от Санибы до Алагира происходит больше всего аварий»
- Артур Таймазов
Вопрос был проработан с Росавтодором, который поддержал инициативу, добавил депутат.
Ранее глава Северной Осетии Сергей Меняйло встретился с президентом РФ Владимиром Путиным, где обсудили повышенную аварийность в регионе. Они пришли к заключению, что это связано как с качеством дорог, так и с культурой водителей.