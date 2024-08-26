Вестник Кавказа

Дорога к турбазам в Чегемском ущелье открылась

Чегемские водопады
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Кабардино-Балкарии открылась для проезда автодорога, ведущая к турбазам в высокогорье. Проехать на горные туристические объекты теперь можно и на легковом автомобиле.

Ремонт автомобильной дороги, ведущей к высокогорным базам отдыха завершен в Кабардино-Балкарии.

"Передвигаться беспрепятственно и безопасно возможно теперь и на легковом транспорте. Работы направлены на создание благоприятных условий для туристов, желающих посетить живописные места Кабардино-Балкарии и улучшить инфраструктуру региона в целом"

– куратор объекта Марат Агаев

По дороге туристы могут добраться до популярных локаций и турбаз в Чегемском ущелье. Протяженность обновленной дороги составляет около 18 км. Впереди - ремонт мостов через ущелье.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
1230 просмотров

Видео

Все видео


реклама




ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Ледовая арена появится в Кабардино-Балкарии

Ледовая арена появится в Кабардино-Балкарии

Пожар в Нальчике потушили на площади в 700 &quot;квадратов&quot;

Пожар в Нальчике потушили на площади в 700 "квадратов"

Крупный пожар охватил склад в Нальчике

Крупный пожар охватил склад в Нальчике

Зимний сезон на Эльбрусе наступит с обновлениями

Зимний сезон на Эльбрусе наступит с обновлениями

На строительство модульных домов в КБР потратили 370 млн рублей

На строительство модульных домов в КБР потратили 370 млн рублей

Китайские онкологи научат работе с роботом Toumai коллег из Нальчика

Китайские онкологи научат работе с роботом Toumai коллег из Нальчика

Дистанционные рентгеновские аппараты начали делать в КБР

Дистанционные рентгеновские аппараты начали делать в КБР

Рост изготовления вина заметили в двух республиках СКФО

Рост изготовления вина заметили в двух республиках СКФО

Более 6 тысяч учеников в КБР пересядут за новые парты

Более 6 тысяч учеников в КБР пересядут за новые парты

Допсредства на расширенный скрининг новорожденных получит Кабардино-Балкария

Допсредства на расширенный скрининг новорожденных получит Кабардино-Балкария

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы