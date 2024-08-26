Дорога к турбазам в Чегемском ущелье открылась

В Кабардино-Балкарии открылась для проезда автодорога, ведущая к турбазам в высокогорье. Проехать на горные туристические объекты теперь можно и на легковом автомобиле.

Ремонт автомобильной дороги, ведущей к высокогорным базам отдыха завершен в Кабардино-Балкарии.

"Передвигаться беспрепятственно и безопасно возможно теперь и на легковом транспорте. Работы направлены на создание благоприятных условий для туристов, желающих посетить живописные места Кабардино-Балкарии и улучшить инфраструктуру региона в целом"

– куратор объекта Марат Агаев

По дороге туристы могут добраться до популярных локаций и турбаз в Чегемском ущелье. Протяженность обновленной дороги составляет около 18 км. Впереди - ремонт мостов через ущелье.