На границе Северной Осетии и Грузии построят склады для хранения товаров

В 2026 году в Северной Осетии начнется сооружение складов для хранения товаров. Логистический комплекс будет расположен возле КПП "Верхний Ларс" на границе с Грузией, поведал замминистр экономического развития региона Олег Быкадоров.
«Уже в 2027 году там будут созданы условия для грузоперевозчиков в части хранения товаров и транспортных средств, перемещаемых через государственную границу по автомобильной дороге»
– Олег Быкадоров
Комплекс будет включать не только складские помещения, но и инфраструктуру для обслуживания большегрузов. Также тут появятся коммерческие предприятия, оказывающие услуги водителям, передает ТАСС.
Ожидается, что объект будет введен в эксплуатацию к 2028. Объем инвестиций в строительство составит порядка 470 млн рублей.