Вестник Кавказа

На границе Северной Осетии и Грузии построят склады для хранения товаров

Пробка из грузовиков
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Власти Северной Осетии создадут складской комплекс на границе республики и Грузии. Объект должен упростить работу перевозчиков, которые занимаются транзитом грузов в соседнюю страну.

В 2026 году в Северной Осетии начнется сооружение складов для хранения товаров. Логистический комплекс будет расположен возле КПП "Верхний Ларс" на границе с Грузией, поведал замминистр экономического развития региона Олег Быкадоров. 

«Уже в 2027 году там будут созданы условия для грузоперевозчиков в части хранения товаров и транспортных средств, перемещаемых через государственную границу по автомобильной дороге»

– Олег Быкадоров 

Комплекс будет включать не только складские помещения, но и инфраструктуру для обслуживания большегрузов. Также тут появятся коммерческие предприятия, оказывающие услуги водителям, передает ТАСС. 

Ожидается, что объект будет введен в эксплуатацию к 2028. Объем инвестиций в строительство составит порядка 470 млн рублей.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
935 просмотров

Видео

Все видео


реклама




ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Россия приостановила подачу газа в Армению

Россия приостановила подачу газа в Армению

Россия наводит порядок в отношениях с Абхазией

Россия наводит порядок в отношениях с Абхазией

Подозреваемый в мошенничестве мужчина задержан на КПП &quot;Верхний Ларс&quot;

Подозреваемый в мошенничестве мужчина задержан на КПП "Верхний Ларс"

В Химках накрыли производство &quot;грузинской&quot; кока-колы

В Химках накрыли производство "грузинской" кока-колы

Грузия установила рекорд по поставкам вина в Россию

Грузия установила рекорд по поставкам вина в Россию

Верхний Ларс открылся спустя 22 часа

Верхний Ларс открылся спустя 22 часа

Товарооборот России и Грузии достиг $1,84 млрд

Товарооборот России и Грузии достиг $1,84 млрд

Россия с уважением относится к выбору народа Грузии — Лавров

Россия с уважением относится к выбору народа Грузии — Лавров

Грузия нарастила покупки российского пива до рекорда

Грузия нарастила покупки российского пива до рекорда

Грузия рекордно нарастила поставки газа из России

Грузия рекордно нарастила поставки газа из России

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы