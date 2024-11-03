На границе Северной Осетии и Грузии построят склады для хранения товаров

Власти Северной Осетии создадут складской комплекс на границе республики и Грузии. Объект должен упростить работу перевозчиков, которые занимаются транзитом грузов в соседнюю страну.

В 2026 году в Северной Осетии начнется сооружение складов для хранения товаров. Логистический комплекс будет расположен возле КПП "Верхний Ларс" на границе с Грузией, поведал замминистр экономического развития региона Олег Быкадоров.

«Уже в 2027 году там будут созданы условия для грузоперевозчиков в части хранения товаров и транспортных средств, перемещаемых через государственную границу по автомобильной дороге»

– Олег Быкадоров

Комплекс будет включать не только складские помещения, но и инфраструктуру для обслуживания большегрузов. Также тут появятся коммерческие предприятия, оказывающие услуги водителям, передает ТАСС.

Ожидается, что объект будет введен в эксплуатацию к 2028. Объем инвестиций в строительство составит порядка 470 млн рублей.