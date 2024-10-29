Вестник Кавказа

Северная Осетия увеличит поставки зерновых за рубеж

Зерно пшеницы
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Со следующего года в Северной Осетии планируют увеличить экспорт зерновых. В основном поставки идут в Иран, Азербайджан, Армению.

Поставки в другие страны агропромышленной продукции из Северной Осетии возрастут в 2025 году, сообщил замглавы Минсельхоза региона Игорь Кадзаев, передает "Интерфакс".

"Основной экспортный потенциал агропромышленного комплекса республики, за счет чего планируется увеличение объемов экспорта продукции АПК, основан на экспорте зерновых культур"

– Кадзаев

Он уточнил, что поставки зерновых из республики идут в Иран, Азербайджан, Армению.

Экспорт зерновых культур из Северной Осетии вырос на 31,5% в первом полугодии 2024 года.

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