Северная Осетия увеличит поставки зерновых за рубеж

Со следующего года в Северной Осетии планируют увеличить экспорт зерновых. В основном поставки идут в Иран, Азербайджан, Армению.
Поставки в другие страны агропромышленной продукции из Северной Осетии возрастут в 2025 году, сообщил замглавы Минсельхоза региона Игорь Кадзаев, передает "Интерфакс".
"Основной экспортный потенциал агропромышленного комплекса республики, за счет чего планируется увеличение объемов экспорта продукции АПК, основан на экспорте зерновых культур"
– Кадзаев
Он уточнил, что поставки зерновых из республики идут в Иран, Азербайджан, Армению.
Экспорт зерновых культур из Северной Осетии вырос на 31,5% в первом полугодии 2024 года.