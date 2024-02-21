Кубань стала зерновым лидером России

Кубань снова подтвердила статус главного хлебного края. В регионе намолотили наибольшее количество зерна в России.

С полей Краснодарского края намолотили больше всего в стране зерна. Общие объемы с начала года по начало осени превысили 8 млн тонн зерна, сообщили в Росстате.

Кубань выиграла неофициальную зерновую "гонку" у своих традиционных конкурентов – Ростовской области, Ставрополья, Алтайского края.

Отмечается, что аграриям края удалось улучшить показатели прошлого года более чем на 12%.

Всего в регионе собрали почти 14 млн зерновых культур. Несмотря на не самые благоприятные климатические условия минувшего лета, фермерские хозяйства региона смогли добиться и отдельных рекордов. Так, сборы ячменя стали в этом году рекордными – более 73 центнеров с га.