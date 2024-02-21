Вестник Кавказа

Кубань стала зерновым лидером России

Кубань стала зерновым лидером России
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Кубань снова подтвердила статус главного хлебного края. В регионе намолотили наибольшее количество зерна в России.

С полей Краснодарского края намолотили больше всего в стране зерна. Общие объемы с начала года по начало осени превысили 8 млн тонн зерна, сообщили в Росстате. 

Кубань выиграла неофициальную зерновую "гонку" у своих традиционных конкурентов – Ростовской области, Ставрополья, Алтайского края.  

Отмечается, что аграриям края удалось улучшить показатели прошлого года более чем на 12%. 

Всего в регионе собрали почти 14 млн зерновых культур. Несмотря на не самые благоприятные климатические условия минувшего лета,   фермерские хозяйства региона смогли добиться и отдельных рекордов. Так, сборы ячменя стали в этом году рекордными – более 73 центнеров с га.

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