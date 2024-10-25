Вестник Кавказа

Кубань произвела миллион тонн сахара за год

Кубань произвела миллион тонн сахара за год
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Сахарные заводы Краснодарского края произвели миллион тонн сахара в течение года. Всего до конца года планируется произвести около 1,1 млн тонн продукции.

Краснодарский край является одним из ключевых производителей сахара в стране. Регион уже произвел около миллиона тонн, до конца года планируется довести общий объем произведенной продукции до 1,1 млн тонн, передает пресс-служба краевой администрации. 

Сообщается, что первоначальные планы по производству в этом году были амбициознее. Сельхозпроизводители планировали произвести около 1,5 млн тонн ценного продукта, но из-за сильной засухи летом прогнозы были изменены. 

Несмотря на снижение объемов, сахаристость свеклы в этом году возросла почти на 20%. 

Отметим, что в прошлом году предприятия региона поставили на внутренний рынок около 1,2 млн тонн сахара.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
755 просмотров

Видео

Все видео


реклама




ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Житель Кубани угрожал взорвать заброшенную ферму

Житель Кубани угрожал взорвать заброшенную ферму

Сочи принял семимиллионного туриста

Сочи принял семимиллионного туриста

Североосетинский студент получит награду за спасение девушки

Североосетинский студент получит награду за спасение девушки

Порт Новороссийск нарастит отгрузку зерна

Порт Новороссийск нарастит отгрузку зерна

Самые популярные направления у россиян в ноябрьские праздники

Самые популярные направления у россиян в ноябрьские праздники

Начало сезона на курорте Роза Хутор: названа точная дата

Начало сезона на курорте Роза Хутор: названа точная дата

Когда закончится летний сезон на Роза Хутор?

Когда закончится летний сезон на Роза Хутор?

Массовая драка в Сочи привела к травме подростка

Массовая драка в Сочи привела к травме подростка

Геленджик примет международную парусную регату

Геленджик примет международную парусную регату

Побережье в Ейске очистили от мусора

Побережье в Ейске очистили от мусора

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы