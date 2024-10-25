Кубань произвела миллион тонн сахара за год

Сахарные заводы Краснодарского края произвели миллион тонн сахара в течение года. Всего до конца года планируется произвести около 1,1 млн тонн продукции.

Краснодарский край является одним из ключевых производителей сахара в стране. Регион уже произвел около миллиона тонн, до конца года планируется довести общий объем произведенной продукции до 1,1 млн тонн, передает пресс-служба краевой администрации.

Сообщается, что первоначальные планы по производству в этом году были амбициознее. Сельхозпроизводители планировали произвести около 1,5 млн тонн ценного продукта, но из-за сильной засухи летом прогнозы были изменены.

Несмотря на снижение объемов, сахаристость свеклы в этом году возросла почти на 20%.

Отметим, что в прошлом году предприятия региона поставили на внутренний рынок около 1,2 млн тонн сахара.