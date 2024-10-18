Автотуристы в России предпочитают Краснодарский край

Более половины российских туристов в этом году путешествовали на автомобиле. Из них многие выбрали для отдыха курорты Краснодарского края.

Многие туристы прибыли на отдых в Краснодарском крае в этом года на автомобиле, региона стал самым популярным направлением среди автотуристов.

Опрос «Авто.ру» показал, 53% туристов ездили на отдых на машине, чаще всего такие туристы выбирали кубанские курорты - 18% и Санкт-Петербург - 14%. Около 2% автотуристов выбрали пунктом назначения Крым.

Автотуристы путешествуют компанией или с семьей, передают «Известия».