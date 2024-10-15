Краснодарский край вошел в пятерку регионов страны по качеству жизни

Краснодарский край признан одним из самых привлекательных регионов для жизни в России. Эксперты оценили экономику, безопасность, экологию и многие другие факторы.
Краснодарский край оказался в пятерке субъектов России по качеству жизни населения. Регион попал на четвертую строчку рейтинга, уступив только Москве, Санкт-Петербургу и Московской области.
Эксперты начисляли каждому региону баллы, оценивая множество факторов: экономическую ситуацию, демографию, жилищные условия, экологию, безопасность, здоровье населения и другие.
Москва, ставшая лидером рейтинга, набрала 83,6 баллов, Краснодарский край получил 74,3 балла. Отставание от третьего места ( Московская область – 79,9) составило чуть более 5 пунктов, сообщается в материале РИА Рейтинг.
Замкнули аналитический рейтинг Еврейская автономная область, Ингушетия и Тыва.