Вестник Кавказа

Краснодарский край вошел в пятерку регионов страны по качеству жизни

Морской вокзал в Сочи
© Фото: Вера Ромашкина/ “Вестник Кавказа“
Краснодарский край признан одним из самых привлекательных регионов для жизни в России. Эксперты оценили экономику, безопасность, экологию и многие другие факторы.

Краснодарский край оказался в пятерке субъектов России по качеству жизни населения. Регион попал на четвертую строчку рейтинга, уступив только Москве, Санкт-Петербургу и Московской области. 

Эксперты начисляли каждому региону баллы, оценивая множество факторов: экономическую ситуацию, демографию, жилищные условия, экологию, безопасность, здоровье населения и другие.

Москва, ставшая лидером рейтинга, набрала 83,6 баллов, Краснодарский край получил 74,3 балла. Отставание от третьего места ( Московская область – 79,9) составило чуть более 5 пунктов, сообщается в материале РИА Рейтинг. 

Замкнули аналитический рейтинг Еврейская автономная область, Ингушетия и Тыва.

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