Вестник Кавказа

Краснодарский край вошел в число регионов, обеспечивающих 50% ВВП России

Краснодарский край вошел в число регионов, обеспечивающих 50% ВВП России
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Какие регионы России - лидеры по обеспечению ВВП страны? В топ-8 вошел Краснодарский край, а лидерство за столицей.

Несколько регионов России можно назвать локомотивом экономики страны - на них приходится более половины ВВП РФ, следует из данных Росстата.

На восемь регионов приходится почти 51% ВВП России. Наибольшая доля у Москвы - 20,3%, Петербург занимает 7,9%, Подмосковье - 5,5%, ХМАО - 4,9%, ЯНАО - 3,8%, Краснодарский край - 3,1%, Татарстан - 3%, Свердловская область - 2,5%. Таковы данные Росстата за 2022 год.

Минимальный вклад в экономику РФ приходится на Ингушетию - 0,06%, передает РИА Новости.

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