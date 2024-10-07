Вестник Кавказа

Россияне выбирали апартаменты Сочи и Краснодара  для отдыха в октябре

Вид на Сочи
© Фото: Ольга Андронова/ “Вестник Кавказа“
Сочи и Краснодар вошли в топ-10 популярных направлений для отдыха в апартаментах в октябре. Первое место разделили Москва и Санкт-Петербург.

Сочи занял третью строчку рейтинга частоты бронирований апартаментов в октябре (8%), кубанская столица – на седьмом месте. Первую строчку разделили российские столицы – 9% бронирований.

«Первое место разделили Москва и Санкт-Петербург, собрав по 9% бронирований апартаментов в октябре. Второе место занимает Сочи, а третье - Казань (8% и 4% бронирований апартаментов в октябре соответственно). Краснодар занял седьмую строчку»

– сервис бронирования отелей и квартир «Твил.ру»

Стоимость апартаментов на сутки в Сочи в среднем составит около 4 тс рублей в Краснодаре около 3 тыс рублей. Также в рейтинге отметился Калининград, Кисловодск, Нижний Новгород и Пятигорск.

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