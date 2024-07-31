Спорткомплекс мирового уровня для тенниса построят в Сочи

Теннисный спорткомплекс мирового уровня построят в Сочи. Площадь объекта составит 2,7 га. Здесь разместятся большой крытый спорткомплекс, 15 кортов и автомобильная парковка.

Власти Сочи заявили, что в городе появится уникальный теннисный спортивный комплекс мирового уровня. Кроме того, будет модернизирована Адлерская теннисная академия.

«Уникальный по своим меркам объект не только на уровне города, но и в мировой практике. Идейный вдохновитель проекта – наша землячка, олимпийская чемпионка Елена Веснина»

– мэр Сочи Андрей Прошунин

Планируемый теннисный комплекс займет площадь в 2,7 га и станет центром притяжения для спортсменов и любителей тенниса со всего мира. Это будет многофункциональный спортивный объект, который включает в себя большой крытый спорткомплекс.

Одной из ключевых целей создания данного комплекса является не только популяризация тенниса, но и развитие спортивной базы в регионе. Наличие соответствующе инфраструктуры привлечет дополнительные инвестиции в Сочи и послужит катализатором для развития других видов спорта. В мэрии города заявили, что создание такого учреждения поможет воспитать новое поколение теннисистов.

Параллельно с постройкой нового спортивного комплекса, власти города планируют провести реконструкцию Адлерской теннисной академии. Этот проект также направлен на улучшение условий для тренировок.