Профессиональная школа тенниса появится в Чечне

В Грозном готовится к открытию первая профессиональная школа тенниса. Здесь смогут заниматься и дети, и взрослые.

В Чечне откроется первая профессиональная школа тенниса, анонсировал республиканский лидер.

«В настоящее время завершена большая часть работ. Подведены необходимые коммуникации. Сейчас строители ведут внешние и внутренние отделочные, а также кровельные работы. Я остался доволен увиденным. Ввод в эксплуатацию объекта запланирован на конец текущего года»

– Рамзан Кадыров

По его словам, проект уже вызвал интерес у многих спортсменов, родителей и поклонников тенниса. Появление профессиональной школы тенниса в регионе не только расширит инфраструктуру для занятий спортом в регионе, но и создаст дополнительные возможности для детей и молодежи в области спорта.

Планируемый спортивный комплекс будет оборудован восемью специальными теннисными кортами с современными покрытиями, что позволит тренироваться в комфортных условиях.