Вестник Кавказа

Теннисист из Северной Осетии отправится на Олимпиаду-2024

Теннисист из Северной Осетии отправится на Олимпиаду-2024
© Фото: Федерация тенниса России
Теннисист Аслан Карацев примет участие в Олимпиаде в Париже. К соревнованиям также допустили Даниила Медведева.

Российский теннисист Аслан Карацев поборется за золото Олимпийских игр, которые пройдут в Париже, сообщает пресс-служба Федерации тенниса РФ.

Карацев выступит в мужском парном разряде. Партнером уроженца Владикавказа по грунтовому корту станет москвич Павел Котов.

Помимо этого, на Олимпиаду поедут Даниил Медведев, Роман Сафиуллин, Екатерина Александрова, Диана Шнайдер, Мирра Андреева и Вероника Кудерметова.

Российские теннисисты будут выступать на Олимпиаде в нейтральном статусе. Соревнования пройдут с 27 июня по 4 августа.

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