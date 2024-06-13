Теннисист из Северной Осетии отправится на Олимпиаду-2024

Теннисист Аслан Карацев примет участие в Олимпиаде в Париже. К соревнованиям также допустили Даниила Медведева.
Российский теннисист Аслан Карацев поборется за золото Олимпийских игр, которые пройдут в Париже, сообщает пресс-служба Федерации тенниса РФ.
Карацев выступит в мужском парном разряде. Партнером уроженца Владикавказа по грунтовому корту станет москвич Павел Котов.
Помимо этого, на Олимпиаду поедут Даниил Медведев, Роман Сафиуллин, Екатерина Александрова, Диана Шнайдер, Мирра Андреева и Вероника Кудерметова.
Российские теннисисты будут выступать на Олимпиаде в нейтральном статусе. Соревнования пройдут с 27 июня по 4 августа.