Перенос столицы начался в Иране

Процесс переноса столицы Ирана, которая сейчас находится в Тегеране, уже стартовал, заявил сегодня президент Исламской Республики Масуд Пезешкиан. По его словам, этот шаг позволит предотвратить серьезные проблемы.

В Иране стартовали работы по переносу столицы из Тегерана в другой город, такое заявление сделал президент страны Масуд Пезешкиан на встрече с главами некоторых провинций.

По его словам, курировать это масштабное мероприятие поручено его первому заместителю – Мохаммеду Реза Арифу.

Пезешкиан предупредил, что если столица ИРИ останется в Тегеране, то в дальнейшем страна столкнется с рядом серьезных проблем, в том числе экологических.

Иранский президент также отметил стремление Исламской Республики воспользоваться потенциалом, которым обладают страны-соседи, подчеркнул, что власти ИРИ считают важной задачей упрочение экономических связей с ними: такие процессы помогут росту иранской экономики и сократят негативное влияние на нее санкций.