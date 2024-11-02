Иран настроен на укрепление отношений с Россией

Иран будет активно укреплять сотрудничество с РФ в сфере экономики, заявил на встрече в Тегеране со спецпредставителем президента России по Ближнему Востоку и странам Африки Михаилом Богдановым глава МИД ИРИ Аббас Аракчи.

Исламская Республика Иран решительно настроена на укрепление сотрудничества с Россией, и доказательство тому – нынешний уровень отношений Тегерана и Москвы, заявил на встрече со специальным представителем президента России по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД РФ Михаилом Богдановым министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи.

Встреча прошла в Тегеране в рамках визита в ИРИ российской высокопоставленной экономической делегации, и глава иранского МИД выразил уверенность в том, что этот визит укрепит двухсторонние отношения между странами, передает IRNA.

Также во время встречи дипломаты обсудили вопросы безопасности и нестабильности в регионе, отметив, что такие конфликты угрожают всему ближневосточному региону.

Экономические интересы России и Ирана

Старший научный сотрудник Института востоковедения РАН, кандидат исторических наук Елена Дунаева в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" рассказал о том, в каких сферах экономики и по каким проектам заинтересованы в настоящее время развивать сотрудничество Россия и Иран.

"Основное в экономическом интересе Ирана к России – это развитие МТК "Север-Юг" и в целом транспортно-логистических проектов. Россия, конечно, тоже в этом очень заинтересована, поскольку магистраль "Север-Юга" даст России возможность выхода не только на Иран и Индию, но и на государства Персидского залива, африканского континента и Юго-Восточной Азии. Здесь предстоит решить очень большой комплекс проблем, начиная с полной стыковки частей "Север-Юга" и модернизации транспортной сети Ирана", - прежде всего сказала Елена Дунаева.

"Очевиден интерес Ирана к более активному участию России в вопросах развития транспортных путей и оснащения портов Ирана на Каспийском море, а также строительства судов, которые могут курсировать между нашими и иранскими портами Каспийского моря. Есть интерес и к участию России в развитии иранских портов Персидского залива", - добавила востоковед.

Кроме того, страны развивают контакты в энергетике. "Сейчас вырисовывается сотрудничество по углеводородам. Уже есть предварительные соглашения и идет активное обсуждение организации в Иране газового хаба. Используя российский газ в своих северных районах, Иран может экспортировать больше собственного газа. Республике также интересно работать над созданием системы транспортировки газа из Средней Азии в Турцию, к чему может подключиться Азербайджан. Газовый хаб на севере Ирана – тема, которая сейчас прорабатывается", - сообщила она.

"Ирану требуется развитие нефтедобывающей отрасли, и здесь Россия тоже может оказать содействие. Уже ведутся изыскания, а июне были заключены предварительные соглашения о проработке конкретных совместных проектов. Наиболее остро сейчас у Ирана встала проблема нехватки электроэнергии, так как страна отказалась от сжигания мазута для энергогенерации и в этом месяце по всему Ирану, даже в столице, происходят периодические отключения. Вопрос поставки российской электроэнергии через Азербайджан уже поднимался, тут должна быть синхронизация энергосистем вместе с модернизацией целого ряда электростанций Ирана. В проектах нашего сотрудничества заложены вопросы расширения или создания новых очередей иранских ТЭЦ", - поведала Елена Дунаева.

"Наконец, Иран заинтересован в присоединении к зоне свободной торговли ЕАЭС. Фактически, 70% товарооборота Ирана с ЕАЭС – это товарооборот с Россией. Здесь перспективы развития торговых отношений интересны и для нас, и для Ирана", - указала старший научный сотрудник ИВ РАН.

Для России, в свою очередь, Иран открывает возможности обхода западных санкций. "России чрезвычайно актуален транспортно-логистический маршрут "Север-Юга" через Иран как новый экспорто-импортный путь на замену западных путей, которые или закрыты, или сталкиваются с большими проблемами. Поэтому нам интересен и запуск транспортного коридора, и его расширение во всех направлениях, вплоть до соединения с арктическим маршрутом", - сказала Елена Дунаева.

"России может быть интересен импорт из Ирана определенных деталей для автомобильной промышленности и для обслуживания авиалайнеров. То же касается иранских разработок в производстве медицинского оборудования и лекарственных препаратов, так как по ряду показателей у Ирана достаточно передовые позиции. Еще можно говорить о том, что текущий неурожай яблок в России мог бы компенсировать Иран – плодоовощная продукция иранских тепличных хозяйств всегда найдет место на нашем рынке", - заключила она.