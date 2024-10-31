Москва и Тегеран согласовывают сроки подписания стратегического договора

В МИД России рассказали, на какой стадии находится подготовка договора о партнерстве с Ираном. Оформить соглашение планировалось в прошлом месяце, однако в итоге было принято решение отложить его.

Россия и Иран занимаются согласованием сроков, в которые будет заключено соглашение о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. Об этом поведали 13 ноября в МИД РФ.

Выступая на брифинге для журналистов, официальный представитель внешнеполитического ведомства отметила, что подписание документа состоится в торжественной обстановке.

"Он будет подписан, как заявил президент Российской Федерации, в Казани, на встрече как раз с президентом Ирана, который принял участие в саммите БРИКС. Документ подпишут в ходе двустороннего визита в торжественной обстановке, а сроки согласовываются"

– Мария Захарова

Напомним, изначально РФ и ИРИ собирались заключить договор на казанском саммите БРИКС, однако в итоге подписание было решено перенести.