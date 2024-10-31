Вестник Кавказа

Москва и Тегеран согласовывают сроки подписания стратегического договора

Москва и Тегеран согласовывают сроки подписания стратегического договора
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В МИД России рассказали, на какой стадии находится подготовка договора о партнерстве с Ираном. Оформить соглашение планировалось в прошлом месяце, однако в итоге было принято решение отложить его.

Россия и Иран занимаются согласованием сроков, в которые будет заключено соглашение о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. Об этом поведали 13 ноября в МИД РФ.

Выступая на брифинге для журналистов, официальный представитель внешнеполитического ведомства отметила, что подписание документа состоится в торжественной обстановке.

"Он будет подписан, как заявил президент Российской Федерации, в Казани, на встрече как раз с президентом Ирана, который принял участие в саммите БРИКС. Документ подпишут в ходе двустороннего визита в торжественной обстановке, а сроки согласовываются"

– Мария Захарова

Напомним, изначально РФ и ИРИ собирались заключить договор на казанском саммите БРИКС, однако в итоге подписание было решено перенести.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
1135 просмотров

Видео

Все видео


реклама




ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Карта &quot;Мир&quot; заработает в Иране с января

Карта "Мир" заработает в Иране с января

Почему Иран запускает спутники на российских носителях?

Почему Иран запускает спутники на российских носителях?

В Иране заработала российская платежная система &quot;Мир&quot;

В Иране заработала российская платежная система "Мир"

Северная Осетия увеличит поставки зерновых за рубеж

Северная Осетия увеличит поставки зерновых за рубеж

РФ начала импортировать сливочное масло из Ирана и Индии

РФ начала импортировать сливочное масло из Ирана и Индии

Иран отправил в Россию спутники для запуска в космос

Иран отправил в Россию спутники для запуска в космос

Маршрут Москва-Тегеран стал популярнее у «Аэрофлота»

Маршрут Москва-Тегеран стал популярнее у «Аэрофлота»

Дагестан и Иран договорились развивать производство и грузоперевозки

Дагестан и Иран договорились развивать производство и грузоперевозки

Иран ознакомился с возможностями порта Махачкалы

Иран ознакомился с возможностями порта Махачкалы

Когда Россия и Иран станут стратегическими партнерами?

Когда Россия и Иран станут стратегическими партнерами?

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы