Вестник Кавказа

РФ начала импортировать сливочное масло из Ирана и Индии

РФ начала импортировать сливочное масло из Ирана и Индии
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Россия наращивает поставки сливочного масла из-за рубежа. На днях в страну поступила первые партии продукции из Турции, а ранее в нынешнем году начался импорт из Ирана и Индии.

В нынешнем году Иран и Индия начали поставлять сливочное масло в Россию. Об этом на днях рассказали в Минсельхозе РФ.

"В настоящее время Минсельхозом реализуются меры, направленные на увеличение поставок сливочного масла из-за рубежа. Так, в этом году в рамках развития партнерских отношений с Индией и Ираном Россельхознадзором были открыты поставки из этих стран, которые являются крупными экспортерами масла"

– пресс-служба министерства

В ведомстве уточнили, что перечисленные меры должны будут в скором времени отразиться и на ценах в рознице.

Ранее на этой неделе стало известно, что в РФ поступили два десятка тонн сливочного масла из Турции.

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