Вестник Кавказа

Россия начала импортировать сливочное масло из Турции

Россия начала импортировать сливочное масло из Турции
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
РФ наращивает импорт сливочного масла из-за рубежа. Несколько дней назад в страну стала поступать продукция из Турции.

Турция приступила к поставкам сливочного масла в Россию. Об этом рассказали в Россельхознадзора.

"Поставки сливочного масла из Турции в Россию начались 27 октября 2024 года"

– пресс-служба регулятора

На данный момент на территорию РФ ввезено уже 20 тонн продукции.

"По данным ФГИС "Ветис" по состоянию на 29 октября, из Турции в Россию ввезено 20 тонн сливочного масла"

– пресс-релиз Россельхознадзора

Ранее в Минсельхозе РФ сообщали, что ведомство работает над увеличением импорта сливочного масла из дружественных стран.

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