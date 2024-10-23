Россия начала импортировать сливочное масло из Турции

РФ наращивает импорт сливочного масла из-за рубежа. Несколько дней назад в страну стала поступать продукция из Турции.
Турция приступила к поставкам сливочного масла в Россию. Об этом рассказали в Россельхознадзора.
"Поставки сливочного масла из Турции в Россию начались 27 октября 2024 года"
– пресс-служба регулятора
На данный момент на территорию РФ ввезено уже 20 тонн продукции.
"По данным ФГИС "Ветис" по состоянию на 29 октября, из Турции в Россию ввезено 20 тонн сливочного масла"
– пресс-релиз Россельхознадзора
Ранее в Минсельхозе РФ сообщали, что ведомство работает над увеличением импорта сливочного масла из дружественных стран.