Вестник Кавказа

Турецкие мандарины в России оказались с личинками

Турецкие мандарины в России оказались с личинками
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Россию прибыла партия мандаринов из Турции. Выяснилось, что в них завелись личинки средиземноморской плодовой мухи, поэтому фрукты не прошли контроль качества.

В порту Новороссийска отказались принять прибывшую партию мандаринов из Турции. Ее вес составлял 23,3 т, рассказали в Россельхознадзоре.

Сотрудники инспекции обнаружили в цитрусовых плодах личинки средиземноморской плодовой мухи. По этой причине партию отказались ввозить в РФ.

Ранее инспекторы также отказались принять партию плодов. В тот раз зараженными личинками насекомых оказались гранаты, прибывшие в Россию из Египта.

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