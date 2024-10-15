Турецкие мандарины в России оказались с личинками

В Россию прибыла партия мандаринов из Турции. Выяснилось, что в них завелись личинки средиземноморской плодовой мухи, поэтому фрукты не прошли контроль качества.

В порту Новороссийска отказались принять прибывшую партию мандаринов из Турции. Ее вес составлял 23,3 т, рассказали в Россельхознадзоре.

Сотрудники инспекции обнаружили в цитрусовых плодах личинки средиземноморской плодовой мухи. По этой причине партию отказались ввозить в РФ.

Ранее инспекторы также отказались принять партию плодов. В тот раз зараженными личинками насекомых оказались гранаты, прибывшие в Россию из Египта.